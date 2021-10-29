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Боярский: "Спартак" пускай выживает. Хотелось бы, чтобы они набрали хорошую форму

Заслуженный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский пожелал "Спартаку" улучшить результаты.
Фото: "Зенит"
Боярский заявил, что ему хотелось бы, чтобы "Спартак" набрал хорошую форму. По его мнению, "красно-белые" сумеют быстро прийти в себя после поражения от "Зенита" в матче 12-го тура РПЛ (1:7).

"Спартак" пускай выживает. Хотелось бы, чтобы они воспряли духом и набрали хорошую форму. Не посыпятся ли они после разгрома от "Зенита"? Они все-таки молодые мужчины, должны справиться. Плюс болельщики не дадут им расслабиться, от них всегда требуют результата", - сказал Боярский.

Отметим, что завтра, 30 октября, "Спартак" встретится на своем поле с "Ростовом" в матче 13-го тура РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

"Спартак", набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" - на 12-м месте в таблице (12 баллов).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Боярский Спартак
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