"Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно. Логичен ли исход этого матча? Трудные вы вопросы задаете, потому что одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всё могло сложиться иначе. Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно", - сказал Слуцкий.
Напомним, сегодня, 30 октября, "Рубин" обыграл ЦСКА на своем поле матче 13-го тура РПЛ благодаря голу, забитому в компенсированное ко второму тайму время.
"Рубин" находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 19 очками. ЦСКА занимает третье место с 23 очками.
Ближайший свой матч команда Леонида Слуцкого проведет с "Ростовом". Встреча состоится на стадионе ростовчан 7 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Слуцкий прокомментировал победу "Рубина" над ЦСКА
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о победном матче своей команды против ЦСКА (1:0).
Фото: "Рубин"