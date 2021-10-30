По информации источника, состоявшееся сегодня обследование бразильца показало положительную динамику реабилитации, однако решение о включении футболиста в заявку на игру Лиги чемпионов будет принято завтра.
Полузащитник Малком получил травму в домашнем матче "Зенита" с "Ювентусом" (0:1) в предыдущем туре Лиги чемпионов. 24-летний футболист пропустил уже 2 матча петербургской команды: хавбек не попал в заявку на игры против "Спартака" (7:1) и "Динамо" (4:1). Всего в этом сезоне Малком провел 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.
Матч "Ювентус" - "Зенит" состоится во вторник, 2 ноября. Начало матча - в 23:00 мск.
Источник: Bobsoccer
Источник: Малком может сыграть в матче с "Ювентусом"
Полузащитник "Зенита" Малком может принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: ФК "Зенит"