Парфенов рассказал о предложениях от клубов из дальнего зарубежья

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов сообщил о предложениях от клубов из дальнего зарубежья.

Фото: Матч ТВ





Дмитрий Парфенов возглавлял тульский "



Также Парфенов работал на посту главного тренера в "Урале", "Тосно" и "Текстильщике". "Хочется работать, уже пора. Есть встречи, разговоры, в том числе и с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно. Не хотел бы озвучивать варианты, которые предлагают, главное, что у меня есть желание работать дальше", - цитирует Парфенова "Матч ТВ" Дмитрий Парфенов возглавлял тульский " Арсенал " с ноября 2020 по сентябрь 2021 года. Под его руководством туляки провели 25 матчей, в которых одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью, а также потерпели 17 поражений. 47-летнего специалиста в "Арсенале" сменил Миодраг Божович.Также Парфенов работал на посту главного тренера в "Урале", "Тосно" и "Текстильщике".