"Переговоры потихонечку начались. Пока общаемся с "Зенитом", идет процесс. Время покажет. Есть ли дедлайн для переговоров с другими клубами? Это может делать любой игрок за полгода до истечения контракта. Сейчас мы в конструктивном диалоге, горячку никто не порет", - приводит слова Клюева Metaratings.ru.
Напомним, действующее соглашение Сутормина с "Зенитом", за который он выступает с 2019 года, истекает в конце нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек провел 13 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 ассист. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Агент Сутормина: переговоры с "Зенитом" по продлению контракта потихонечку начались
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, сообщил о начале переговоров с петербургским клубом по продлению контракта его клиента.
Фото: ФК "Зенит"