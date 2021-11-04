— У Захаряна действительно была мышечная травма. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем, — цитирует наставника "Динамо" Sport24.
18-летний Захарян попал в заявку сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии, которые состоятся 11 и 14 ноября, соответственно.
В нынешнем сезоне Захарян в 14 матчах забил два гола и отдал семь голевых передач.
Московское "Динамо" 6 ноября в рамках 14-го тура чемпионата России сыграет против "Краснодара". Начало матча: 16:30 мск.
Арустамян: матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве при 30% посещаемости
В "Динамо" не знают сроков восстановления Захаряна
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированного полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"