— Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приема мяча и там организовывать атаку.
При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры, — рассказал Билялетдинов в интервью RT.
31-летний Смолов в нынешнем сезоне забил семь голов в 16 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с "Локомотивом" действует до лета следующего года.
40-летний Ибрагимович в семи матчах за "Милан" забил три гола и отдал две голевые передачи.
Завтра, 7 ноября, "Локомотив" в гостях сыграет против "Спартака".
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Р. Билялетдинов: сейчас Смолов играет в стиле Ибрагимовича
Бывший наставник "Локомотива" Ринат Билялетдинов сравнил нападающего команды Федора Смолова с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.
Фото: ТАСС