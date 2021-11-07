— "Газпром" может стать титульным спонсором "Рубина"? Вообще неправда.
Мы никакие переговоры ни с кем не ведем. Даже рядом ничего нет в этом направлении, — рассказал Сайманов в интервью "Metaratings".
Ранее появилась информация, что "Газпром" может стать титульным спонсором казанской команды.
В нынешнем сезоне казанцы с 19 очками идут на восьмой строчке турнирной таблицы. Сегодня подопечные Леонида Слуцкого в гостях встретятся против "Ростова".
Источник: "Газпром" может стать титульным спонсором "Рубина"
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Гендиректор "Рубина": мы никакие переговоры с "Газпромом" не ведем
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов опроверг переговоры с "Газпромом" по поводу спонсорства.
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