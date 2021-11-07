— После удаления нам нужно было больше атаковать, искать обострения.
Могли забить, могли пропустить, но мы довольны качеством игры. Когда-то нас должно прорвать в плане забитых мячей, — цитирует Шалимова Sport24.
"Урал" в большинстве сыграл вничью с лидером чемпионата "Зенитом" (0:0) в 14-м туре РПЛ. На 51-й минуте был удален полузащитник гостей Клаудиньо.
Команда Шалимова набрала 11 очков, но не смогла подняться с последнего места чемпионата России. В следующем туре "Урал" сыграет против самарских "Крыльев Советов" в гостях.
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Шалимов: "Урал" доволен качеством игры в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом" (0:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ESP