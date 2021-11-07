"Почему игроки и руководство не хотят говорить с журналистами? Я не хочу высказываться, мне нельзя. Спросите у руководства, почему они молчат. Я не знаю.
Почему руководство заставляет не общаться с прессой? Я не хочу говорить. Мне запретили", - сказал Гильерме.
"Локомотив" упустил победу над "Спартаком" (1:1), играя с 35-й минуты в большинстве. Напомним, в составе "красно-белых" за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов. Подопечные Витории набрали 19 очков и располагаются на 9-м месте в таблице чемпионата России. "Локомотив", имея в активе 25 очков, занимает 4-ю строчку.
В следующем туре "железнодорожники" на своем поле примут "Ахмат".
Источник: РБ Спорт
Гильерме заявил, что ему запретили общаться с журналистами
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме после матча 14-го тура со "Спартаком" (1:1) заявил, что ему запретили общаться с журналистами.
Фото: РПЛ