— Скажем так, это не горит. Думаю, что это может произойти буквально сегодня, завтра, послезавтра.
Сложностей вообще никаких нет, чисто рутинные вещи, — рассказал Селюк в интервью "РБ Спорту".
27-летний Гогуа выступает за ЦСКА с 2019 года, перейдя из "Тамбова" за 400 тысяч евро. Минувший сезон защитник провел на правах аренды за "Ротор", а в нынешнем ни разу не появлялся на поле.
Контракт ивуарийца с "армейцами" действует до лета 2023 года.
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Селюк: Гогуа не тот человек, который будет как Фукс сидеть на лавке два года и получать зарплату
Селюк: Гогуа расторгнет контракт с ЦСКА буквально сегодня, завтра, послезавтра
Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал, когда футболист расторгнет контракт с московским клубом.
Фото: РИА Новости