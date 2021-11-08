— Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на 10 дней — с 8-е по 17-е число.
С его будущим будем смотреть — возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому, — рассказал Селюк в интервью Sport24.
38-летний Туре летом 2021 года вошел в тренерский штаб грозненского "Ахмата". Селюк не исключил, что специалист зимой может покинуть российскую команду, чтобы начать работу главным тренером.
В нынешнем сезоне "Ахмат" идет на 10-й строчке чемпионата России, набрав в 14 турах 18 очков.
"Ахмат" победил "Нижний Новгород" в матче РПЛ
Селюк: Гогуа расторгнет контракт с ЦСКА буквально сегодня, завтра, послезавтра
Даниил Уткин: если в РПЛ отменят лимит - приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно
Селюк не исключил уход Туре из "Ахмата" зимой
Дмитрий Селюк, агент тренера "Ахмата" ЯЯ Туре, рассказал, что специалист отправился на стажировку в Кардифф.
Фото: ФК "Ахмат"