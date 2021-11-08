— Он думает только о футболе, прогрессе команды и своем личном.
Данил любит "Ростов", и было бы странно сейчас размышлять о каких-то трансферах. И тем более мне вне трансферного окна рассуждать об этом в СМИ, — рассказал агент в интервью "СЭ".
В конце прошлого трансферного окна об интересе к 22-летнему футболисту сообщалось со стороны московского "Спартака". Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 15 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Контракт Глебова истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.
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Агент Глебова: Данил любит "Ростов", и было бы странно сейчас размышлять о каких-то трансферах
Павел Банатин, агент полузащитника "Ростова" Данила Глебова, высказался о возможном трансфере футболиста в другую команду.
Фото: tuzlovgrad.ru