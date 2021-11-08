Как сообщает источник, сейчас Понсе работает с физиотерапевтами и тренером по реабилитации. Восстановление аргентинского нападающего идет в соответствии с планом. Ожидается, что Понсе сможет приступить к тренировкам в общей группе к началу первых январских сборов "красно-белых".
Напомним, что Понсе получил травму в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с "Наполи" (3:2). Он повредил колено, столкнувшись с защитником итальянской команды Костасом Маноласом.
Источник: Metaratings
Стали известны сроки возвращения Понсе в общую группу "Спартака"
Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе продолжает восстанавливаться после операции на мениске, он может вернуться в общую группу команды к началу первых зимних сборов.
Фото: "Спартак"