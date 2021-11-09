Петербургский клуб планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС, чтобы специалисты рассмотрели эпизод с удалением Клаудиньо.
Напомним, что в выездном матче с "Уралом", прошедшем в рамках 14-го тура РПЛ, Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол. Бразилец был удален в начале второго тайма. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России. В активе петербургской команды 30 очков.
Источник: ТАСС
"Зенит" обратится в ЭСК по поводу удаления Клаудиньо в игре с "Уралом"
"Зенит" намерен оспорить удаление бразильского полузащитника Клаудиньо в матче с "Уралом".
Фото: ТАСС