У Виллаш-Боаша в России был один враг - Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в "Зенит". Их жёны уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш всё время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: "Спасибо Мутко!", - сказал Орлов на своем ютуб-канале.
Андре Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с марта 2014 по июнь 2016. В России португалец завоевал три трофея, выиграв чемпионат, кубок и суперкубок страны. Высшим достижением "Зенита" в еврокубках в тот период были выходы в 1/8 ЛЧ и 1/4 ЛЕ.
Орлов: Фалькао и Моутинью почти перешли в "Зенит", но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в "Зенит" времен тренера Андре Виллаш-Боаша могли перейти Радамель Фалькао и Жоао Моутинью.
Фото: ФК "Зенит"