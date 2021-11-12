— Мы договорились со "Спартаком", что не будем использовать прессу как инструмент влияния на переговоры. Также я пообещал, что у клуба будет приоритетное право подписания игрока до определенного времени.
Мы изначально озвучили условия, а после передали более мягкий вариант и ждем до определенного времени.
"Спартак" может не согласиться с нашими условиями, но тогда мы с 1 декабря имеем право вести переговоры с другими клубами, — передает слова Ткаченко "РБК-Спорт".
25-летний Бакаев — воспитанник академии красно-белых. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за "Спартак" в 20 матчах, отдав четыре голевые передачи. Контракт футболиста истекает летом следующего года.
В нынешнем сезоне "Спартак" с 19 очками в 14 турах чемпионата России занимает в турнире девятую строчку. В следующем туре команда сыграет против "Краснодара". Сам Бакаев находится в расположение сборной России, которая готовится к матчу против сборной Хорватии.
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Ткаченко: "Спартак" может не согласиться на условия, но тогда Бакаев с 1 декабря имеет право говорить с другими клубами
Герман Ткаченко, агент полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, прокомментировал ход переговоров с клубом о продлении контракта с игроком.
Фото: ФК "Спартак"