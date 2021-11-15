"Есть только одна правда: "Локомотив" не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе - это "Локомотив", - заявил Чорлука.
Защитник Ведран Чорлука перешел в "Локомотив" в 2012 году. За московский клуб он выступал до лета текущего года. В общей сложности 35-летний хорват провел за "Локо" 242 матча, в которых забил 9 голов и стал автором 10 результативных передач. В составе "железнодорожников" Чорлука стал чемпионом России (2018), четырехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019, 2021), а также победителем Суперкубка России.
Источник: "СЭ"
Ведран Чорлука раскрыл причины ухода из "Локомотива"
Бывший защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, ныне занимающий должность в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал о причинах ухода из московской команды.
Фото: РПЛ