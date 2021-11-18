Матчи Скрыть

Сделать ставку

Тренер Давидян: у Черникова телосложение бодибилдера. Саша без майки - Роналду отдыхает

Тренер ДЮСШ ЦСКА Мхитар Давидян, работавший в академии "Краснодара", рассказал, что 21-летний полузащитник "быков" Александр Черников обладает атлетическим телосложением.
Фото: ФК "Краснодар"
"В Казань мы летели на самолете, а обратно пришлось ехать на поезде. Так вот Саня оказался неиссякаемым источником энергии, который нужно было постоянно подпитывать. Через каждый час-полтора он подходил и спрашивал: "А мы скоро будем кушать?"

На форме такой зверский аппетит не сказывался никогда. У него телосложение как у бодибилдера. Помню фото из раздевалки, где Саша без майки - там Криштиану Роналду отдыхает", - приводит слова Давидяна Sport24.

Отметим, Мхитар Давидян ранее трудился в академии "Краснодара" и участвовал в воспитании Черникова.

Полузащитник Александр Черников в текущем сезоне провел за "Краснодар" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В общей сложности за первую команду "быков" 21-летний футболист сыграл в 20 матчах. Контракт Черникова с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Краснодар" занимает 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 14 матчах 21 очко. В субботу, 20 ноября, "быки" на своем поле примут "Спартак". Матч начнется в 19:00 мск.

Тренер Давидян: у Черникова агрессия от Дешама и отбор от Канте


Теги: Черников Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Зобнина: Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк 1
"Ротор" объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера 2
Тренер сборной Ирака: готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию на чемпионат мира в Катаре 2
Уткин призвал Зобнина заняться благотворительностью 2
"Подложили музыку под видео Дзюбы". Ургант пошутил о попадании "Зенита" в топ-5 клубов по просмотрам в TikTok 1
Симонян обратился к Карпину после его заявления о возможном уходе из сборной России 4
Матч "Крылья Советов" - "Урал" начнется с минуты молчания в память о Ковбе 1
Мхитарян может расторгнуть контракт с "Ромой", хавбеком интересуются клубы РПЛ 6
Швейцария и Сербия отправили в стыки Италию и Португалию, Россия – в числе сеяных. Итоги евроотбора ЧМ-2022 2
"На руинах счастье не построишь". Малафеев заявил, что подает на развод 2
Источник: Газинский в этом году уже не сыграет за "Краснодар" 1
"Прививайтесь. Уход из жизни в 42 - ужасно". Уткин - о смерти Ковбы 2
СМИ: Черевченко вернется на пост главного тренера "Химок" 4
"Папа дома". Жена Карпина показала встречу тренера с дочками (видео) 4
Гаджиев: Ковба отличался высокой дисциплинированностью и самоотдачей
"Видимо, критика подействовала". Первый тренер Зобнина прокомментировал желание игрока снизить зарплату 1
Тренер Давидян: у Черникова телосложение бодибилдера. Саша без майки - Роналду отдыхает 2
Мостовой: Захаряну сейчас не стоит уезжать в Европу. За границей он не будет получать удовольствие от игры 3
Хохлов прокомментировал данные о просьбе Зобнина насчет снижения зарплаты 2
Ибрагимович продлит соглашение с "Миланом"
Бывший глава фан-клуба "Спартака" Коршунов выпущен из-под ареста
СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта 7
Скончался бывший игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба 4
Спортивный психолог рассказал об отличиях в поведении Карпина и Черчесова 3
Тренер Давидян: у Черникова агрессия от Дешама и отбор от Канте 3
В Госдуме отреагировали на информацию о просьбе Зобнина понизить ему зарплату 12
Сантуш заявил, что уйдет из сборной Португалии, если команда не попадет на ЧМ-2022
Психолог объяснил слова Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России 3
Куликов: "Зениту" можно навязать борьбу. "Локомотив" покажет это в нынешнем сезоне 1
Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату 30
Все новости
-