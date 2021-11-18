"В Казань мы летели на самолете, а обратно пришлось ехать на поезде. Так вот Саня оказался неиссякаемым источником энергии, который нужно было постоянно подпитывать. Через каждый час-полтора он подходил и спрашивал: "А мы скоро будем кушать?"
На форме такой зверский аппетит не сказывался никогда. У него телосложение как у бодибилдера. Помню фото из раздевалки, где Саша без майки - там Криштиану Роналду отдыхает", - приводит слова Давидяна Sport24.
Отметим, Мхитар Давидян ранее трудился в академии "Краснодара" и участвовал в воспитании Черникова.
Полузащитник Александр Черников в текущем сезоне провел за "Краснодар" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В общей сложности за первую команду "быков" 21-летний футболист сыграл в 20 матчах. Контракт Черникова с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2023 года.
"Краснодар" занимает 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 14 матчах 21 очко. В субботу, 20 ноября, "быки" на своем поле примут "Спартак". Матч начнется в 19:00 мск.
Тренер Давидян: у Черникова агрессия от Дешама и отбор от Канте
Тренер Давидян: у Черникова телосложение бодибилдера. Саша без майки - Роналду отдыхает
Тренер ДЮСШ ЦСКА Мхитар Давидян, работавший в академии "Краснодара", рассказал, что 21-летний полузащитник "быков" Александр Черников обладает атлетическим телосложением.
Фото: ФК "Краснодар"