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Ярошик отреагировал на критику со стороны Олича в адрес руководства ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал высказывания бывшего наставника "армейцев" Ивицы Олича в адрес руководства клуба.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее Олич раскритиковал руководство ЦСКА. В частности, он негативно оценил свой опыт сотрудничества с гендиректором клуба Романом Бабаевым.

Ярошик отметил, что не ожидал от Олича подобных заявлений. При этом о произошедшем между тренером и руководством ЦСКА можно только догадываться, заявил экс-игрок "армейцев".

"Я не ожидал такого от Олича. Но на самом деле, не знаю, что там произошло, потому что, может, это не до конца вышло на публику. Мы можем только догадываться, раз не присутствовали при этой ситуации. Тяжело обсуждать, если спустя три месяца Олич и ЦСКА разошлись. Мы можем только гадать, что там произошло: либо кто-то обещал что-то и не выполнил, либо все из-за каких-то условий, выдвинутых одной из сторон", - сказал Ярошик.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА по ходу минувшего сезона и покинул клуб летом текущего года.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Ярошик Олич ЦСКА
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