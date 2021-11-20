— Судейство просто безобразное. Мы будем подавать протест, — рассказал Плутник в интервью Sport24.
На 34-й минуте матча судья Сергей Иванов удалил с поля защитника "Локомотива" Мурило за фол последней надежды. В следующем эпизоде Даниил Уткин открыл счет в матче со штрафного. У "Ахмата" также забил Артем Полярус, а за хозяев отличился Виталий Лисакович.
"Локомотив" с 25 очками остался на четвертой строчке чемпионата России.
Локомотив" проиграл "Ахмату". Хозяева играли в меньшинстве с 34-й минуты
"Локомотив" подаст протест на судейство в матче с "Ахматом"
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник оценил итог игры с "Ахматом" (1:2) в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"