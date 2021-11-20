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Гладилин: "Краснодар" и "Спартак" должны быть в тройке нашего футбола. Игра была ничейной

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал итоги матча 15 тура РПЛ, в котором красно-белые проиграли на выезде "Краснодару" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Матч был равным с равными шансами, но больше грубых ошибок допускал "Спартак". Очень неудачный матч провел Айртон, он отдельно выбивался из общей игры команды со своими грубейшими ошибками. "Краснодару" больше повезло, потому что в целом игра была ничейной. Обе команды находились перед игрой не на тех позициях, которые должны занимать. С такими стадионами, болельщиками, игроками и финансовыми условиями уготованы места намного выше тех, что они сейчас занимают. "Краснодар" и "Спартак" должны быть в тройке нашего футбола, - передает слова Гладилина Metaratings.

Матч 15 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" завершился победой черно-зеленых со счетом 2:1. На 16 минуте после размашистой комбинации Эдуарда Сперцяна и Реми Кабеллы счет открыл нападающий "быков" Джон Кордоба. На 45+3 минуте Александр Соболев забил ответный гол, повторно исполнив 11-метровый удар. На 60 минуте Гжегож Крыховяк также с пенальти принес победу хозяевам поля.

"Краснодар" набрал в 15 матчах 24 очка и вышел на текущее пятое место в турнирной таблице. "Спартак" с 19 набранными очками занимает десятую строчку и опустится на одиннадцатую по итогам первого круга в случае победы "Ростова" над "Уфой".

Красивая комбинация Сперцяна и Кабеллы вывела Кордобу на гол в пустые ворота "Спартака" (видео)


Теги: Краснодар Спартак Гладилин
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