"Пока ничего хорошего". В "Спартаке" оценили успехи в первом круге РПЛ

— Пока ничего хорошего. Будем исправляться, — рассказал Мележиков в интервью Sport24.
После 15 туров Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 19 очками. В следующем туре команда Руя Витории сыграет на выезде с "Уфой". Матч назначен на 29 ноября.
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Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал результаты команды в первом круге чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"