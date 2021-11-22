Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" может расстаться с голландским полузащитником в зимнее трансферное окно.
"Спрашивайте у "Спартака", мы ничего не знаем об этом", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе текущего года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
СМИ: "Спартак" зимой может расстаться с Хендриксом
Агент Хендрикса отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника из "Спартака"
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"