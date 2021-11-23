Цорн, ранее работавший в "Спартаке" и инициировавший приглашение Тедеско в московский клуб, сообщил, что вскоре встретится с Доменико в Москве.
"Доменико уже пару недель назад сообщил мне о своем желании навестить Москву и наш матч с "Лацио". Когда он прилетит, мы обязательно увидимся", - сказал Цорн.
Напомним, ранее сообщалось, что Тедеско намерен прибыть в Москву и посетить ближайшие матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы.
Источник: Матч ТВ
Источник: Тедеско планирует посетить домашние матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы
Цорн: мы встретимся с Тедеско, когда он прилетит в Москву
Технический директор "Локомотива" Томас Цорн заявил о намерении встретиться с бывшим главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"