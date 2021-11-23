Валуев: у меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол из-за Fan ID

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о планах по введению системы Fan ID в российской Премьер-Лиге.

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"У меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол. За границей же ходят, а там есть паспорт болельщика. Людям это не мешает ярко болеть и заполнять стадионы под завязку. Менталитет? Придется тогда с ним работать", - сказал Валуев.



Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения массовых спортивных мероприятий.



Источник: По словам Валуева, он не испытывает опасений по поводу того, что болельщики перестанут посещать футбольные матчи, если будет введена система Fan ID."У меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол. За границей же ходят, а там есть паспорт болельщика. Людям это не мешает ярко болеть и заполнять стадионы под завязку. Менталитет? Придется тогда с ним работать", - сказал Валуев.Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения массовых спортивных мероприятий.Источник: Sport24