— Не знаю, смогут ли Мозес и Бакаев сыграть в Уфе. Я надеюсь, что да, но последнее слово за врачами, — цитирует Виторию Sport24.
Виктор Мозес провел 83 минуты в сегодняшнем матче против "Наполи" (2:1) в Лиге Европы. Зелимхан Бакаев в заявку на матч включён не был.
Игра "Уфа" — "Спартак" состоится 29 ноября.
Витория не знает, сыграют ли Мозес и Бакаев с "Уфой"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория выразил надежду, что футболисты команды Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев смогут сыграть против "Уфы".
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