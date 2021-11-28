Адамов: раньше думали, что все кавказцы ходят в красных мокасинах и белых носках

— С какими самыми смешными стереотипами о кавказцах сталкивался? То, что все чеченцы — спортсмены.
Раньше почему-то думали, что все мы ходим в красных мокасинах и белых носках (смеётся). Но сейчас это время уже прошло, — рассказал футболист в интервью "Облгазете".
22-летний Адамов выступает в составе "Урала" с января текущего года, перейдя из "Ахмата". В нынешнем сезоне защитник 17 раз выходил на поле, но не отметился голевыми действиями.
В октябре защитник впервые был вызван в сборную России, но на поле в играх за национальную команду не появлялся.
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Защитник "Урала" Арсен Адамов вспомнил стереотипы о кавказцах.
Фото: РИА Новости