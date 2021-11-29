"Если всех задерживают пачками, это говорит о том, что существует недостаточно хорошая система для выявления лиц. В данный момент билеты на матч берутся по обычному паспорту, сейчас же дело идет к принятию Fan ID. Данный инцидент - прямое доказательство, почему это должно быть сделано", - цитирует Валуева Sport24.
Напомним, под конец матча ЦСКА - "Зенит" (0:2) фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
Следующий домашний матч "армейцы" проведут 11 декабря. В рамках 18-го тура РПЛ подопечные Березуцкого сыграют с тульским "Арсеналом".
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"Прямое доказательство, почему Fan ID нужно вводить". Валуев - о задержании фанатов ЦСКА
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков ЦСКА после матча с "Зенитом" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС