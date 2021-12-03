Боярский заявил, что хорошо относится к Дзюбе. По словам артиста, Артем способен принести много пользы "Зениту".
"Какое у меня отношение к Дзюбе? Замечательное. Думаю, он еще может принести достаточно много пользы "Зениту", карьеру ему завершать еще не стоит", - заявил Боярский.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 16 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
"Зенит" лидирует в чемпионате России, имея в запасе 36 очков. От идущего вторым "Динамо" петербуржцев отделяют четыре очка.
Источник: РБ Спорт
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Боярский: замечательно отношусь к Дзюбе. Он еще может принести много пользы "Зениту"
Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, как относится к нападающему петербургской команды Артему Дзюбе.
Фото: "Зенит"