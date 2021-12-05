"Как судейство? Фиг его знает. Удаление на Соболеве было? Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца", - приводит слова Семенова "РБ Спорт".
Главным арбитром встречи был Виталий Мешков. На 32-й минуте встречи с "Ахматом" судья после просмотра видеоповтора удалил с поля нападающего "красно-белых" Александра Соболева.
"Ахмат" уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. В конце первого тайма "Ахмат" отыгрался благодаря точному удару Даниила Уткина. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи.
Семенов: думаю, удалять Соболева не надо было
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов после поражения от "Спартака" (1:2) признался, что не уверен в справедливости удаления нападающего "красно-белых" Александра Соболева.
Фото: РПЛ