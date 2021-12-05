Хохлов, в частности, отметил, что "Динамо" стоит придерживаться своего стиля игры в матче с "Зенитом".
"Мне кажется, что прежде всего "Динамо" нельзя уходить от своей игры. У них получается, не надо перестраивать схему. И ничего менять глобально. <...> Можно ли будет расценивать победу "Динамо" как заявку на борьбу за золото? Конечно, нет. Впереди будет еще очень много игр", - сказал Хохлов.
Отметим, что матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря в рамках 18-го тура РПЛ.
"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 35 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет два очка.
Источник: РБ Спорт
Хохлов: если "Динамо" обыграет "Зенит", это не будет заявка на борьбу за золото
Фото: Sport24