Кафанов рассказал, что полтора года не получал зарплату в "Рубине"

Главный тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о деталях того, как возглавил ростовский клуб.

Фото: ФК "Ростов"





"Главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент клуба Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился.



Вообще в "Ростове" я оказался исключительно благодаря ему. В 2019 году покинул "



Виталий Кафанов работал в "Ростове" с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время.



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"Ростов" занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 18 очков. Кафанов в октябре 2021 года был назначен главным тренером "Ростова". Также 61-летний специалист является тренером вратарей в сборной России "Главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент клуба Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился.Вообще в "Ростове" я оказался исключительно благодаря ему. В 2019 году покинул " Рубин " с желанием отдохнуть от любой работы - был расстроен тем, что нас обманули в Казани, что нам не платили деньги полтора года, поэтому мне хотелось бы уйти в отпуск хотя бы до мая. Но он настоял", - приводит слова Кафанова Donnews.ru Виталий Кафанов работал в "Ростове" с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ростов " сезон-2021/22 начинал под руководством Валерия Карпина, который покинул пост наставника ростовчан в августе, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде. Ему на смену пришел Юрий Семин, но 74-летний специалист покинул "Ростов" в сентябре, одержав 1 победу в 7 матчах."Ростов" занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 18 очков.