Колосков отметил, что Витории нужно провести больше времени в "Спартаке", чтобы добиться успехов с командой. Также португальскому специалисту требуется усиление на трансферном рынке, заявил почетный президент РФС.
"Тренера оценивают по двум критериям: результат и игра. У "Спартака" нет ничего из этого в чемпионате России. Игры нет, а результат есть. В Европе они его добились. Убрать тренера легче всего, но все-таки Витория тренер с опытом. Ему нужно время и трансферы. Я бы не спешил с его увольнением", - заявил Колосков.
Отметим, что накануне "Спартак" обыграл "Легию" (1:0) и пробился в плей-офф Лиги Европы. Москвичи выступят в 1/8 финала турнира. В чемпионате России команда Витории находится на девятой строчке турнирной таблицы, имея в запасе 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Колосков: я бы не спешил с увольнением Витории. Ему нужно время и трансферы
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал руководство "Спартака" не спешить с увольнением Руя Витории с поста главного тренера команды.
Фото: Sportbox