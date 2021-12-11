Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы "Зенит" и "Локомотив", которые уже ведут переговоры с самарской командой о покупке игрока. По сведениям, в контракте Пиняева указана сумма выкупа в размере 200 миллионов рублей.
17-летний Пиняев выступает за "Крылья Советов" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.
Контракт Пиняева действует до 2024 года.
Источник: РБ Спорт.
Источник: "Зенит" и "Локомотив" ведут переговоры о трансфере Пиняева
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев может сменить команду.
Фото: ПФК "Крылья Советов"