Худяков — молодец. Хороший парень. Радуемся, что играет на ноль. Поддерживаем. У него всё впереди», - приводит слова Смолова "Чемпионат".
В матче с "Уфой" Худяков, которому в этом году исполнилось 17, впервые отстоял 90 минут на ноль. До этого он пропустил 8 мячей в 5 матчах РПЛ. Несмотря на это фанаты "железнодорожников" признали молодого вратаря лучшим игроком клуба в ноябре.
"Локомотив" переиграл "Уфу", забив два мяча за несколько минут. Первый гол на счету Марадишвили, второй забил Керк.
В итоге подопечные Гисдоля идут 5-ми с 28-ю очками, но их еще может обойти "Сочи", которому предстоит заключительная игра тура со "Спартаком".
Смолов: Худяков - молодец. Радуемся, что играет на ноль
Форвард "Локомотива" Федор Смолов прокомментировал игру голкипера команды Даниила Худякова.
Фото: ФК "Локомотив"