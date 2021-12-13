"Спартак" не может не бороться за чемпионство. Что касается задач на будущее, то, наверное, мы их немного скорректируем. Безусловно, остается задача пройти 1/8 финала Лиги Европы и выйти в финал Кубка России, а также зона еврокубков в чемпионате", - сказал Мележиков.
"Спартак" уступил "Сочи" со счетом 0:3. На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа, реализовав одиннадцатиметровый удар. На 89-й минуте Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев поля. В конце матча второй пенальти в ворота "Спартака" реализовал Артур Юсупов.
"Красно-белые" на зимний перерыв в РПЛ ушли на 9-м месте в таблице чемпионата России. В активе "Спартака" 23 очка. Также москвичи смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Sport24
Гендиректор "Спартака" назвал цели клуба на вторую часть сезона
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков после матча 18-го тура РПЛ с "Сочи" (0:3) обозначил цели команды на вторую половину сезона.
Фото: ФК "Спартак"