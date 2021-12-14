"Мог ли представить третье место по итогам первой части чемпионата? Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна - выходить на каждый матч и побеждать. Не загадываем.
Мы победили "Зенит". Перестанут ли "Сочи" называть фарм-клубом питерцев? Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не обсуждается", - сказал Ротенберг.
Сочи" в заключительном матче 18-го тура РПЛ обыграл "Спартак" (3:0). На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа, реализовав одиннадцатиметровый удар. На 66-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку и оставил "Сочи" в меньшинстве. На 89-й минуте Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев поля. В конце встречи красную карточку получил защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие, в ворота гостей был назначен пенальти. С точки точно пробил Артур Юсупов.
Источник: "СЭ"
Ротенберг: нет никакого совместного проекта "Сочи" и "Зенита". Мы всем все показали
Президент "Сочи" Борис Ротенберг после матча со "Спартаком" (3:0) заявил, что у сочинцев нет никакого совместного проекта с "Зенитом".
Фото: ТАСС