Сообщается, что главный тренер ЦСКА Марко Николич осознает, что клуб может не продлить соглашение с хавбеком и готов к его возможному уходу из команды. Однако в этом случае наставник просит у руководства красно-синих конкурентноспособное усиление в центр поля.
Миралем Пьянич является игроком ЦСКА с сентября 2024 года. С тех пор в общей сложности он принял участие в 25 официальных матчах, отдал 3 голевые передачи, получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 2 млн евро.
Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год. Как сообщали инсайдеры, зарплата боснийца составляет 1 млн евро в год.
Источник: Legalbet
СМИ: ЦСКА намерен снизить зарплату Пьяничу в случае продления контракта
По информации СМИ, столичный ЦСКА собирается снизить зарплату боснийского полузащитника Миралема Пьянича в случае продления с ним контракта.
Фото: ПФК ЦСКА