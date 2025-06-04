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Сперцян возглавил список самых дорогих игроков РПЛ, догнав Луиса Энрике

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян возглавил список самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt.
Фото: ФК "Краснодар"
Популярный трансферный портал обновил рыночные цены на игроков Российской Премьер-Лиги по итогам прошедшего сезона. Капитан "Краснодара" подорожал до 25 млн евро и догнал хавбека "Зенита" Луиса Энрике, с которым теперь делит первую строчку рейтинга.

На третью строчку опустился Маркус Вендел, "зенитовский" бразилец подешевел на 2 млн евро - 18 млн евро. В топ-5 также вошли Константин Тюкавин ("Динамо", 16 млн евро) и Манфред Угальде ("Спартак", 15 млн евро), сохранившие свою прежнюю стоимость.

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