Популярный трансферный портал обновил рыночные цены на игроков Российской Премьер-Лиги по итогам прошедшего сезона. Капитан "Краснодара" подорожал до 25 млн евро и догнал хавбека "Зенита" Луиса Энрике, с которым теперь делит первую строчку рейтинга.
На третью строчку опустился Маркус Вендел, "зенитовский" бразилец подешевел на 2 млн евро - 18 млн евро. В топ-5 также вошли Константин Тюкавин ("Динамо", 16 млн евро) и Манфред Угальде ("Спартак", 15 млн евро), сохранившие свою прежнюю стоимость.
Сперцян возглавил список самых дорогих игроков РПЛ, догнав Луиса Энрике
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян возглавил список самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt.
Фото: ФК "Краснодар"