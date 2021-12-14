— Тот бардак, который творится в руководстве, приводит к неудачным результатам. Пока этот бардак будет продолжаться, ничего не поможет. Ни хорошие игроки, ни хорошие тренеры. Ничего не изменится с заменой Витории, — рассказал Колосков в интервью РИА Новостям.
Завтра, 15 декабря, "Спартак" должен объявить об увольнении португальского специалиста Руя Витории. На его место назначат итальянского тренера Паоло Ваноли, ранее работавшего в тренерских штабах Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
"Спартак" закончил первую часть Премьер-лиги на девятом месте, набрав 23 очка. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала.
Канчельскис — о возможном увольнении Витории: бардак какой-то в "Спартаке" происходит, а крайним назначают тренера
Колосков: бардак в руководстве приводит к неудачным результатам. Ничего не изменится в "Спартаке" с заменой Витории
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации в московском "Спартаке".
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