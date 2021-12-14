— Витория заслужил продолжить начатую работу. Он топ-тренер, и смог это доказать. Немаловажно, что он полюбился фанатам, это очень важно для клуба, — рассказал Рианчо в интервью Sport24.
Ранее появилась информация, что Витория может быть уволен из "Спартака" завтра. На его место должен быть назначен итальянский специалист Паоло Ваноли.
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Рианчо: Витория заслужил продолжить работу в "Спартаке". Он топ-тренер, и смог это доказать
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал возможное увольнение из команды наставника Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"