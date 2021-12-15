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Дюков о задержаниях фанатов после матча ЦСКА: правоохранительные органы были обязаны отреагировать

Глава РФС Александр Дюков высказался о действиях правоохранительных органов после матча ЦСКА - "Зенит" (0:2).
Фото: Sport24
Глава Российского Футбольного Союза Александр Дюков высказался касательно задержания фанатов после матча ЦСКА и "Зенита", который прошёл 28 ноября этого года в рамках 16-го тура чемпионата России.

"У каждого из нас может быть свое отношение к фаерам, возможно, кто-то от них получает эстетическое удовольствие. Но это небезопасно. Даже без открытого огня дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах присутствуют дети и люди с астмой. Это запрещено не только российским законодательством, вы знаете отношение УЕФА и ФИФА к этому. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать", - сказал Дюков.

Напомним, что после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (0:2) 408 болельщиков московского клуба были задержаны за применение пиротехники на стадионе.
Вслед за этим последовали акции от болельщиков некоторых клубов РПЛ, которые покидали стадионы в знак протеста против задержаний.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Дюков ЦСКА Зенит РФС
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