Глава Российского Футбольного Союза Александр Дюков высказался касательно задержания фанатов после матча ЦСКА и "Зенита", который прошёл 28 ноября этого года в рамках 16-го тура чемпионата России.
"У каждого из нас может быть свое отношение к фаерам, возможно, кто-то от них получает эстетическое удовольствие. Но это небезопасно. Даже без открытого огня дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах присутствуют дети и люди с астмой. Это запрещено не только российским законодательством, вы знаете отношение УЕФА и ФИФА к этому. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать", - сказал Дюков.
Напомним, что после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (0:2) 408 болельщиков московского клуба были задержаны за применение пиротехники на стадионе.
Вслед за этим последовали акции от болельщиков некоторых клубов РПЛ, которые покидали стадионы в знак протеста против задержаний.
Источник: Спорт-Экспресс
Дюков о задержаниях фанатов после матча ЦСКА: правоохранительные органы были обязаны отреагировать
Глава РФС Александр Дюков высказался о действиях правоохранительных органов после матча ЦСКА - "Зенит" (0:2).
Фото: Sport24