Черданцев обратил внимание на положительную сторону ухода Витории. По его словам, для "Спартака" хорошо, что вместо португальца будет назначен Ваноли, являющийся протеже владельцев клуба.
"В случае с отставкой Руя Витории есть положительный момент: Паоло Ваноли, судя по публикациям коллег, - протеже семьи владельцев клуба, а также их партнера Камоцци. С точки зрения структуры это хорошо. По крайней мере лучше, чем у предшественников, поскольку будет иметься прямой контакт с владельцем. А такое всегда идет на пользу - можно быстрее решать вопросы по игрокам, а также приобретать футболистов, которые нужны именно этому тренеру, а не нужны абстрактно", - заявил Черданцев.
Напомним, что накануне "Спартак" объявил об уходе Витории из клуба. Ожидается, что вскоре наставником "красно-белых" будет назначен итальянец Паоло Ваноли.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 23 очка в 18 турах.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: Ваноли - протеже семьи владельцев "Спартака". С точки зрения структуры это хорошо
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уходе Руя Витории с поста главного тренера "Спартака" и вероятном назначении на эту должность Паоло Ваноли.
Фото: "Матч ТВ"