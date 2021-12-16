Прудников, в частности, отметил, что Ваноли потребуется усиление состава в "Спартаке".
"Давайте посмотрим, что он сможет сделать. Он, конечно, может быть хорошим тренером, но это не значит, что у него здесь получится все супер или не получится. Российский чемпионат отчасти своеобразный и далеко не легкий. Наверняка Ваноли какую-то работу проделает. Но, конечно, надо укреплять состав", - сказал Прудников.
Напомним, на неделе "Спартак" отправил в отставку с поста главного тренера португальского специалиста Руя Виторию. Ожидается, что команду возглавит итальянец Паоло Ваноли. Накануне СМИ сообщали, что Ваноли уже заключил контракт с московским клубом. Отмечалось, что его презентация в качестве главного тренера "красно-белых" пройдет в пятницу, 17 декабря.
Источник: Матч ТВ
Прудников: Ваноли может быть хорошим тренером, но это не значит, что он добьется успеха в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников поделился мнением о вероятном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
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