«Клубы так решили. У них есть свое мнение, которое они высказали. Там все-таки работают опытные руководители, которых я знаю лично. Со многими у меня хорошое взаимоотношения. Не хочется комментировать их действия. Они так проголосовали, это их право», — заявил Иванов «СЭ».
По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах (2:1, 1:3). «Урал» же не сумел завоевать место в РПЛ, проиграв «Ахмату» в стыковых матчах (2:1, 0:2). «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензию для участия в следующем сезоне, окончательное решение по замене клуба в лиге примет РФС.
Напомним, в сезоне-2023/24 «Урал» покинул Российскую Премьер-Лигу и перешёл в ФНЛ. Это произошло после серии стыковых матчей с тольяттинским «Акроном», в которых «Урал» уступил по сумме двух игр со счётом 2:3. С сезона 2013/14 клуб ежегодно выступал в РПЛ.
Григорий Иванов — о голосовании клубов РПЛ в пользу "Пари НН": это их право
Президент екатеринбургского «Урала» прокомментировал решение клубов Премьер-лиги поддержать «Пари НН» после итогов сезона.
Фото: ФК "Урал"