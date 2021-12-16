Накануне журналист Алексей Андронов сообщил, что "Зенит" не будет продлевать контракт с Дзюбой. Напомним, что нынешнее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
"Мы не комментируем ход трансферной кампании, мы комментируем ее результаты. Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите.
Все, что появляется в прессе, не имеет под собой никакого основания. Ни в одну сторону, ни в другую", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Также сообщалось, что "Зенит" может покинуть полузащитник Магомед Оздоев и еще несколько футболистов, чьи контракты истекают летом 2022 года.
Нападающий Артем Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач.
Гендиректор "Зенита" опроверг информацию об отказе продления контракта с Дзюбой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о нежелании петербуржцев подписывать новое соглашение с нападающим команды Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"