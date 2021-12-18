Гендиректор "Нижнего Новгорода" - об интересе к Жиркову: чушь какая-то. Конкретных переговоров не ведем

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о переговорах его клуба с 38-летним левым защитником Юрием Жирковым.

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38-летний экс-левый защитник и полузащитник - Откуда у вас эта информация появилась? Чушь какая-то. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Юрием Жирковым мы не ведем, - приводит слова Измайлова " СЭ ".38-летний экс-левый защитник и полузащитник сборной России Юрий Жирков ранее выступал за петербургский " Зенит ", московское " Динамо ", "Анжи", лондонский "Челси" и ЦСКА . В июне 2021 года истек срок действия контракта футболиста с сине-бело-голубыми. По словам самого Жиркова, он завершит карьеру действующего игрока, если не получит предложений от клубов в течение этой зимы. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны казанского "Рубина", которая также была опровергнута.