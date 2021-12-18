Талалаев рассказал, как "Ахмат" включает травмированных игроков в заявку на матч, чтобы запутать соперника

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал про так называемые "игры разума" перед матчами.

Фото: РПЛ





Пример? Ты знаешь, что у тебя есть 2-3 травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента. Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту, нам это на руку", - сказал Талалаев.



Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" летом 2020 года. В текущем сезоне грозненский клуб после 18 туров Российской Премьер-лиги идет на 7-м месте, имея в своем активе 27 очков. В последнем перед зимней паузой матче "Ахмат" на своем поле разгромил "Химки" со счетом 4:1. Всего под руководством Талалаева грозненцы провели 55 матчей, в которых одержали 25 побед, 7 раз сыграли вничью, а также потерпели 23 поражения.



49-летний Талалаев работал на посту главного тренера в "Волге", "Тамбове", "Химках", "Крыльях Советов" и армянском "Пюнике".



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Талалаев: везде, где работаю, предлагаю отменить премиальные за ничьи. Команда должна быть настроена на победу



Талалаев: очень не люблю играть против Гончаренко "Устраиваю ли я mind games [игры разума] с другими тренерами? Мы используем подобные приемы. Как правило, это касается состава на игру.Пример? Ты знаешь, что у тебя есть 2-3 травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента. Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту, нам это на руку", - сказал Талалаев.Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" летом 2020 года. В текущем сезоне грозненский клуб после 18 туров Российской Премьер-лиги идет на 7-м месте, имея в своем активе 27 очков. В последнем перед зимней паузой матче "Ахмат" на своем поле разгромил "Химки" со счетом 4:1. Всего под руководством Талалаева грозненцы провели 55 матчей, в которых одержали 25 побед, 7 раз сыграли вничью, а также потерпели 23 поражения.49-летний Талалаев работал на посту главного тренера в "Волге", "Тамбове", "Химках", "Крыльях Советов" и армянском "Пюнике".Источник: Матч ТВ