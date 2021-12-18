На посту главного тренера "красно-белых" португальца сменил 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли.
Накануне генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что решение об уходе Витории было принято после встречи с тренером. Генич считает, что у португальского специалиста не было шансов удержаться на своем посту.
"Мне кажется, у Руя на той встрече, о которой говорит Мележиков, не было ни одного шанса остаться. Ему просто сказали: "Прощай". Объяснили, как будет производиться расторжение контракта и все", - сказал Генич.
Под руководством Руя Витории "красно-белые" провели 26 матчей, в которых одержали 9 побед, 6 раз сыграли вничью, а также потерпели 11 поражений. "Спартак" также сумел выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места, москвичи напрямую прошли в 1/8 финала еврокубка.
Источник: Матч ТВ
Генич: у Витории не было ни одного шанса остаться в "Спартаке"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался об увольнении из "Спартака" Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"